Gilets jaunes : comment les forces de l'ordre préparent samedi ?

L'acte V des gilets jaunes est prévu pour ce samedi 15 décembre 2018. Pour parer à toutes les éventualités, le ministère de l'Intérieur ne veut pas prendre de risque. Sans atteindre le record de la dernière mobilisation, le dispositif mis en place sera d'une très grande ampleur. Si la manifestation est maintenue, comment le maintien de l'ordre et la protection des bâtiments pourraient-elles être assurées ?