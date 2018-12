Gilets jaunes : les gestes du gouvernement pour sortir de la crise

Le Premier ministre a annoncé ce mardi 4 décembre des mesures qu'il refusait d'envisager il y a quelques jours. Une décision prise après des longues heures de conciliabules à l'Élysée et à l'hôtel de Matignon. Le chef du gouvernement a annoncé un moratoire sur toute une série de mesures. Il a également reconnu que la population était en colère et que le gouvernement devait revoir sa copie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.