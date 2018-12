Gilets jaunes : le gouvernement à la recherche d'une sortie de crise

Devant les risques d'extension des manifestations, le gouvernement cherche des solutions. Pendant le Conseil des ministres, Emmanuel Macron a demandé à tous les responsables politiques, syndicaux, patronaux de lancer un appel clair et explicite au calme. Édouard Philippe a relayé le même message devant les députés. Le Premier ministre a également tendu la main aux gilets jaunes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.