"Gilets jaunes" : huit porte-parole désignés

Après dix jours de mobilisation, les "gilets jaunes" ont désigné huit porte-parole. Ils seront chargés de représenter les manifestants et dialoguer avec le gouvernement. Parmi les élus figurent Priscillia Ludosky, auteur d'une pétition, et Éric Drouet, à l'origine de la manifestation du 17 novembre.