Gilets jaunes : l'appel à l'arrêt des manifestations

Après l’attaque terroriste au marché de Noël de Strasbourg, beaucoup se demandent sur ce qui va se passer samedi 15 décembre. Des ministres, des élus locaux, mais aussi des porte-parole des gilets jaunes ont appelé à cesser le mouvement et lever les points de blocages. Ces appels trouveront-ils un écho auprès des manifestants ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.