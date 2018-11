"Gilets jaunes" : l'approvisionnement des commerces perturbé

La mobilisation des "gilets jaunes" a entraîné de lourdes conséquences économiques pour les commerces. La Chambre de Commerce et de l'Industrie du Pays d'Arles a chiffré ces répercussions financières à 500 euros par jour pour une petite entreprise et à 200 000 euros par jour pour les grands groupes. Les bilans au niveau national sont alarmants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.