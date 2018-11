"Gilets jaunes" : l'économie sévèrement touchée

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a donné un premier bilan des blocages, mais aussi des violences commises par les casseurs. Les événements récents ont eu un impact sévère sur l'activité économique, a-t-il expliqué. Partout dans le pays, les commerçants s'inquiètent de leur chute d'activité et de leurs chiffres d'affaires à un mois seulement de Noël. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.