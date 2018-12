Gilets jaunes : l'image de Bordeaux écornée après les violentes manifestations

Les images de Bordeaux, en proie à de violentes manifestations, ont fait le tour du monde. Ces scènes sont très loin de la réputation dont la ville jouissait jusqu'alors, un endroit calme où il fait bon vivre et une destination touristique très prisée. En moyenne, la fréquentation dans les restaurants bordelais a chuté de 15% en décembre 2018. Les hôtels, eux, ont compté 40% de clients en moins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.