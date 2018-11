"Gilets jaunes" : les manifestants occupent encore le périphérique de Caen

Dans le Calvados, Caen compte parmi les nombreuses villes ciblées par les "gilets jaunes". Entre 800 et 1000 manifestants sont sur le périphérique caennais. Ils sont dispersés sur plusieurs points stratégiques. Une tentative d'évacuation a eu lieu ce lundi 19 novembre 2018, mais cette opération de la gendarmerie a échoué dans l'après-midi. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.