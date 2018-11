"Gilets jaunes" : nouvelle manifestation sur les Champs-Élysées samedi 1er décembre ?

Faut-il craindre de nouvelles violences samedi 1er décembre 2018 sur les Champs-Élysées ? Plusieurs porte-parole du mouvement des "gilets jaunes" ont appelé à une manifestation. Faut-il l'interdire ? Peut-on fermer ou sécuriser l'accès à la plus belle avenue du monde ? Notre équipe a enquêté. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.