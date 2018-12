Gilets jaunes : “On avait fait un geste d'apaisement", estime Édouard Philippe

Invité sur notre plateau, Édouard Philippe a annoncé que l'État avait entendu la colère de la population et a décidé d'annuler l'augmentation de la taxe sur les carburants. Il a également parlé du dispositif de sécurité qui sera mis en place le samedi 8 décembre. Il a ainsi confirmé la mobilisation de 8 000 membres des forces de l'ordre et d'une douzaine de véhicules blindés sur Paris. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.