Les "gilets jaunes", hors partis ?

Sur la soixantaine de "gilets jaunes " réunis en un seul lieu, certains ont déjà manifesté pour défendre leur emploi. Pour d'autres, au contraire, ils se mobilisent pour la première fois pour une cause. Pour qui ont-ils voté lors des dernières élections ? Personne ne dit avoir voté pour Emmanuel Macron, mais ils sont bien décidés à faire entendre leur voix.