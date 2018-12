Des "gilets jaunes" passent Noël sur un rond-point

À Somain, les "gilets jaunes" sont mobilisés depuis le 17 novembre et s'ils sont encore là, c'est grâce, disent-ils, à la solidarité. Tout le monde ou presque y va de sa petite contribution pour soutenir le mouvement. Ils ne manqueront de rien en ce réveillon de Noël. Une messe sera même célébrée sur place à minuit. Des dizaines d'entre eux resteront encore sur le rond-point comme depuis presque six semaines. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.