Les "gilets jaunes" restent mobilisés

Ils n'étaient plus que 7 000 à manifester ce mercredi, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. La mobilisation des "gilets jaunes" s'affaiblit de jour en jour. Mais pour certains manifestants, la détermination reste intacte. Ils se disent prêts à continuer la lutte. Une nouvelle manifestation pourrait se tenir sur les Champs-Élysées samedi 1er décembre.