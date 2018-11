"Gilets jaunes" : le risque de la radicalisation

Péage saccagé, routes endommagées, portiques détruits, des débordements ont eu lieu depuis le début du mouvement des "gilets jaunes". Au total, 600 personnes ont été placées en garde à vue. Les services de renseignement redoutent l'émergence des groupuscules radicaux et violents en marge des "gilets jaunes". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.