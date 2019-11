Gilets jaunes un an après : la vie des gens a-t-elle changé ?

La hausse des taxes sur les carburants était l'origine de la crise des Gilets jaunes. Le gouvernement avait alors annoncé une série de mesures pour aider les citoyens qui n'habitent pas dans les grandes villes, et qui ont impérativement besoin de leur voiture. À Saugnacq-et-Muret, rien n'a vraiment changé. Les habitants ont toujours les mêmes difficultés pour boucler leur fin de mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.