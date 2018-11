"Gilets jaunes" : un dispositif de sécurité exceptionnel

Les images de violences et de saccages diffusées le week-end dernier sur tous les médias du monde entier ont sans doute incité le gouvernement à prendre les devants. Selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, les "gilets jaunes" ne pourront pas accéder sans contrôle samedi 1er décembre 2018 aux Champs-Élysées. Un dispositif sans précédent sera mis en place pour éviter la présence de casseurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.