Gilets jaunes : une sortie de la crise est-elle possible avec les mesures d'Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a tenu ce jeudi 25 avril 2019 une conférence de presse pour dévoiler ses mesures résultant du grand débat national. Le but de ces annonces est évidemment d'en finir avec la crise qui dure depuis maintenant cinq mois. Mais ces mesures sont-elles suffisantes pour permettre de tourner enfin la page des gilets jaunes ? Éléments de réponse avec notre journaliste Adrien Gindre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 25/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 25 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.