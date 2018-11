"Gilets jaunes" : vague de violences et couvre-feu à La Réunion

Des scènes de pillage, des tentatives de racket, des caillassages de véhicules ont eu lieu dans plusieurs villes du département de La Réunion. Ce sont des débordements qui n'ont rien à voir avec le mouvement des gilets jaunes. Il s'agirait de jeunes qui profitent de la nuit et du conflit social pour se faire remarquer. Un couvre-feu entre 21 heures et 6 heures du matin a été imposé par le préfet sur quatorze communes, un peu partout sur l'île. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.