Gilets jaunes : la ville de Bourges s'inquiète

Chaque samedi depuis huit semaines, tous les regards se sont tourné vers Paris, les Champs-Élysées et autres symboles de la république. Cette fois, c'est à Bourges avec ses 70 000 habitants, que se situera sans doute l'épicentre du mouvement des "gilets jaunes". Un appel à se manifester a été lancé sur les réseaux sociaux dans la capitale berrichonne. Ce jeudi 10 janvier 2019, cette mobilisation n'était toujours pas déclarée, donc non autorisée par la préfecture du Cher. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 10/01/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.