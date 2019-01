Gilets jaunes : comment ils voient la suite de leur mouvement en 2019

Sur un rond-point près de Strasbourg, c'est la fête pour une nouvelle nuit passée au bord de la route. Ce réveillon est l'occasion pour eux de se parler, et pas seulement des actions à mener. Ils en ont également profité pour faire connaissance. Mais les conversations autour du mouvement reviennent vite. Dans la région, ils sont nombreux à vouloir le poursuivre. Pour eux, c’est une nouvelle année pour se réinventer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er janvier 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.