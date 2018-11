Gilets jaunes : que vont faire les politiques ?

C'est un mouvement sans encadrement politique, sans leader. Aujourd'hui, tous les grands partis d'opposition soutiennent les gilets jaunes et forment une étonnante famille, qui dit comprendre notre ras-le-bol. Parmi eux : Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen, Laurent Wauquiez, Jean-Luc Mélenchon ou encore Benoît Hamon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.