Gilets jaunes : qui sont-ils ?

Pour les Français qui ne croient plus aux urnes, descendre dans la rue est leur seul espoir pour faire entendre leur mécontentement. Salariés, chefs d'entreprise, travailleurs indépendants, internautes, ils sont en première ligne de la manifestation du 17 novembre 2018. D'ailleurs, ils ne sont ni syndiqués ni encartés, mais des citoyens en colère comme Priscillia Ludosky, celle qui est à l'origine de la pétition contre la hausse des prix des carburants. Mais alors, quelles sont exactement leurs revendications ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.