Gina Lollobrigida : la plus française des stars italiennes

Quelques pas de danse langoureux, un regard envoûtant. En 1956, Gina Lollobrigida est Esmeralda dans Notre Dame de Paris. Aux côtés d’Anthony Quinn, elle est au sommet de sa gloire. Rien ne la prédestinait pourtant à affoler le box-office. Née en Italie, elle est surtout intéressée par le dessin. Mais elle remporte des prix de beauté, et le cinéma italien repère sa plastique. Après une série de rôle secondaire, c’est un réalisateur français Christian Jacques qui lui donne sa chance dans Fanfan la Tulipe. “On m’a considéré comme une actrice princesse, et je dois beaucoup au public français” disait-elle. Hollywood aussi la réclame. Frank Sinatra, Sean Connery, … Gina Lollobrigida affole les foules. “L'enthousiasme du public, ça me fait plaisir. Mais cette folie, je ne l’ai jamais comprise. Je l’accepte, mais je suis avec les pieds par terre.” Elle enchaîne le rôle de femme fatale et peu vêtu. Mais finit par se lasser dans les années 70. Elle quitte alors les plateaux pour s’adonner à la photographie. Heureuse et loin des caméras, elle recevra la reconnaissance d’Hollywood en 2018. Une étoile qui a ensorcelé le cinéma des années 50 et 60. TF1 | Reportage S. de Vaissiere, D. Vincenot