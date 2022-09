Giorgia Meloni : comment elle a convaincu les Italiens

Elle a toujours voté à l'extrême droite, mais pour la première fois, sa candidate l'a emporté. Federica a 39 ans. Elle gère une chambre d'hôte et gagne 1 500 euros net par mois. Ce qui l'a séduite chez Giorgia Meloni, ce sont ses propositions pour les femmes et pour les familles. Dans un pays à la population vieillissante, pour relancer la natalité, Giorgia Meloni veut instaurer la gratuité des crèches. Elle souhaite aussi réduire la TVA sur les produits liés à la petite enfance. Christian a 31 ans. Il est chômeur. Pour arrondir ses fins de mois, il travaille dans l'entreprise familiale. Ancien électeur de gauche, lui aussi a voté Meloni, notamment pour ses mesures en matière d'immigration. Giorgia Meloni veut empêcher l'immigration irrégulière et renforcer les contrôles aux frontières. Les petits patrons ont aussi été séduits par la candidate d'extrême droite, comme Marina, 54 ans. Elle est comptable et emploie deux personnes. Elle a voté Meloni, pour son programme économique. Pour relancer l'économie, la future présidente du Conseil veut baisser les impôts pour les entreprises, supprimer l'équivalent italien du RSA et revaloriser les retraites et les minima sociaux. TF1 | Reportage T. Misrachi, L. Malnoy, L. Pensa