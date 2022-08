Gironde : après les incendies, au chevet de la forêt

Chaque goutte est précieuse. Les orages ont apporté la pluie, mais, la quantité d'eau semble dérisoire. Le feu est enfoui à 20 centimètres sous terre, dans la tourbe. Il couve et il est prêt à repartir, si le vent se combine à de fortes chaleurs. Au total, 30 000 hectares de forêts ont été dévorés par les flammes. Ces 30 000 hectares sont surveillés de près nuit et jour par les pompiers. À Belin-Béliet, les flammes ont détruit plusieurs maisons, neuf au total. Certains ont eu plus de chance, le feu s'est arrêté de justesse, en emportant le garage ou la grange dans son passage. Les pompiers ont parfois dû rendre les armes. Pris aux pièges, certains ont dû abandonner leur véhicule. Des unités venues du Limousin et de la Creuse s'arrêtent un instant sur la route. Elles sont abasourdies. Mais, il reste un espoir. Quelques cimes verdoyantes se détachent au milieu des arbres noircis. Dans la forêt de La Teste-de-Buch, les forestiers espèrent sauver un tiers des arbres touchés par l'incendie. Mais, un autre danger menace : les scolytes. Ces insectes pourraient s'attaquer aux pins fragilisés. TF1 | Reportage A. Vieira, Q. Trigodet, N. Forestier