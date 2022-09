Gironde : comment la forêt peut renaître de ses cendres

Ici, plus qu'ailleurs, ces hectares de forêt sont constamment surveillés. En 1989 pourtant, tout le monde a raconté à Matteo le terrible incendie du 18 juillet. Cet été-là, près de 4 000 hectares de forêt ont disparu autour du village du Porge. En moins de 24 heures, des milliers d’habitants ont été évacués. Le camping de la ville a été entièrement détruit. Jean-Claude était pompier de la ville. C’est ici même, il y a 33 ans qu’il a combattu les flammes. Dans cet album, les archives de l'époque, dès les premières photos, les souvenirs reviennent. Après quatre jours de lutte, Jean-Claude et ses hommes sont venus à bout des incendies. Actuellement, voici une partie des 4 000 hectares brûlés. Il est difficile d’imaginer qu’à l’époque, il ne restait plus rien. Une parcelle ne doit rien, au hasard. Comme beaucoup d’habitants, à l’époque, Didier Deyres et Jean-Luc Lesueur se sont mobilisés pour replanter. En suivant cet exemple, les habitants de Landiras et de la Teste-de-Buche devront patienter une trentaine d’années pour retrouver leur forêt, eux aussi. TF1 | Reportage J. Lacroix-Nahmias, G. Haurillon, F. de Juvigny