Gironde : inquiétude après un nouvel incendie

En quelques secondes, la végétation s’embrase à nouveau. Les largages se sont enchaînés tout l’après-midi pour éteindre les nombreuses reprises de feu. Maximilien Seurin, éleveur de bovins, tente de protéger sa ferme et notamment son stock de foin. Depuis hier soir, il arrose les parcelles autour de sa maison. Dans la journée, 250 pompiers sont restés mobilisés avec des renforts venus d’autres départements. Le feu est fixé, mais le risque reste élevé. Il fait très chaud pour un mois de septembre, 30 degrés et des rafales de vent qui ne font qu’attiser les flammes. Les habitants sont sur le qui-vive et surveillent la forêt avec inquiétude. Gaël n’a pas dormi de la nuit. À chaque nouveau départ de feu, les habitants craignent de devoir évacuer. La forêt a brûlé à seulement quelques mètres d’une maison. D’après les pompiers, trois jours de pluie consécutive devraient couper court aux risques d’incendie. Mais, pour le moment, Météo France n’annonce que de rares averses. TF1 | Reportage A. Vieira, C. Brousseau