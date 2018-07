Gironde : l'artisanat peine à recruter

De nombreux chefs d'entreprise ont du mal à trouver des salariés et cette réalité prévaut notamment dans l'artisanat, la restauration et la boulangerie. Pour faire face à cette situation, le président de la République veut inciter davantage le retour à l'emploi. L'un des objectifs de la réforme de l'assurance-chômage, qui a été évoquée à l'Élysée par Emmanuel Macron avec les partenaires sociaux, ce mardi 17 juillet. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.