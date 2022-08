Gironde : les évacués retrouvent leurs maisons

Il faut faire vite. Devant leur porte, une fumerolle reprend vie. Sébastien et ses filles sont rentrés chez eux il y a quelques heures. Leur maison est intacte. En face, toute la forêt a brûlé. Après cinq jours loin de chez elles, Adèle et Emma ont retrouvé leurs affaires, mais pas leur terrain de jeu. Dans leur quartier, le plus touché de la commune de Belin-Béliet, les camions de pompiers circulent encore pour veiller sur les habitations. Chez Marine Louis, une habitante, les cendres et résidus de pin ont envahi le jardin. Dans ce bâtiment, il n'y a toujours pas d'électricité. Autre nettoyage à prévoir, celui du congélateur. Des maisons sauvées au cœur des bois calcinés. Boris Geiler a grandi dans les Landes. Cet autre habitant de Belin-Béliet ne reconnaît plus le paysage. D'ici quelques mois, les troncs noircis seront abattus pour laisser place à une plaine prête à être replantée. TF1 | Reportage M. Debut, C. Jouanneau, G. Vuitton.