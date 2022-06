Gironde : les gardiens de l'estuaire

C'est l'estuaire le plus vaste d'Europe occidentale. Il s'étend sur plus de 70 km, de Bordeaux au phare de Cordouan. C'est un lieu unique qui change de visage au rythme des marées et qui fascine ses habitants depuis toujours. C'est le jour de la relèves des gardiens du phare de Cordouan. C'est le dernier à être encore habité dans l'Hexagone. Parmi l'équipage qui vient les ramener à terre, des techniciens des phares et balises. L'une de leurs missions est d'assurer la maintenance de la lanterne du phare. C'est elle qui guide les navires la nuit, à l'entrée de l'estuaire. Il faut d'abord gravir 301 marches avant de découvrir la lentille de Fresnel, une bulle de verre qui permet d'éclairer à plus de 40 km. Face aux assauts de l'Océan, les parois du bâtiment s’abiment. Pour pouvoir observer les extérieurs du dôme, les dernières vérifications se font avec un drone. Ronan Floch n'est pas le seul à prendre soin de ce monument récemment classé au patrimoine mondial de l'Unesco. Deux équipes de deux gardiens se relaient en permanence sur le site. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. T F1 | Reportage Y. Chambon, E. Castaing