Gironde : plus d'une tonne de cocaïne a été saisie

Un vaste réseau de trafiquants de cocaïne a été démantelé, dimanche soir, par la police judiciaire, lors d'une vaste opération antidrogue dans la région bordelaise. Plus d'une tonne de cocaïne, en provenance de la Colombie, a été saisie. Vingt-trois suspects, soupçonnés de participer à un trafic de stupéfiants à l'échelle internationale, ont été placés en garde à vue.