Comme dans un supermarché, on prend un Caddie et on déambule ensuite entre les rayons. Malgré quelques différences de taille : ici, rien n’est neuf... et tout est gratuit ! Jouets, décorations, vaisselles... ce supermarché des déchets part du principe que tout ce qui a encore la moindre utilité peut être sauvé au lieu d'être détruit.