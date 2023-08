Gîte incendié : les règles de sécurité n'étaient pas respectées

La propriétaire du gîte, Rose, était avec les gendarmes, aujourd'hui 10 août 2023. Dans les décombres, il est difficile de savoir si les lieux respectaient les normes de sécurité incendie. L'administration n'était, en fait, même pas au courant que le bâtiment accueillait du public. Nous décidons de vérifier le permis de construire à la mairie. Il indique en effet une simple réhabilitation de la grange en logement et pas en gîte accueillant des visiteurs. Les lieux étaient vastes. Il s'agissait d'une grange rénovée. Dans le même bâtiment, il y a deux gîtes proposant chacun jusqu'à 20 couchages. Or, en France, au-delà de quinze personnes, le lieu n'est plus considéré comme un simple logement, mais comme un établissement recevant du public, un ERP. Et ceux comme ce gîte, sont soumis aux règles de sécurité incendie les plus strictes. Ils doivent être notamment équipés de détecteurs de fumée, de déclencheurs d'alerte manuels, d'alarmes sonores et visuelles, de panneaux de contrôle, d'extincteurs et d'un plan d'évacuation. Les enquêteurs savent que les lieux étaient équipés de détecteurs de fumée, mais pas adaptés. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage F. Litzler, L. Merlier, C. Chevreton