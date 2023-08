Gîtes accueillant du public : quelles normes de sécurité ?

Dans le gîte Domaine de Geffosses, à Pont-l'Évêque (Calvados), on ne plaisante pas avec la sécurité. Tous les documents de sécurité sont consignés dans un registre. Une société d'expertise doit valider chaque année les installations de sécurité ainsi que leur bon fonctionnement. Cela fait partie des obligations légales de l'établissement. Depuis que Solenn Tournadre a repris le gîte il y a six ans, elle n'a reçu aucun avis défavorable. Des travaux ont même été réalisés, comme un bassin pour réagir rapidement en cas de départ de feu. Les extincteurs et les détecteurs de fumée sont obligatoires. Des aménagements sont prévus pour pouvoir héberger des personnes en situation de handicape. Dans le pays, de nombreux labels de gîte existent. Ils ne sont pas une garantie de sécurité, mais jugent la qualité de l'accueil et de l'hébergement. "Il va y avoir des notions de confort, de qualité d'équipement, de qualité de la construction", explique Solange Escure, directrice générale de la Fédération nationale des gîtes de France. Les documents de sécurité sont consultables auprès de chaque établissement. TF1 | Reportage G. Thorel, A. Santos