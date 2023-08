Glaces artisanales : sont-elles toujours faites maison ?

En vacances à la mer, il est difficile de résister à une glace pour se rafraîchir. Les mentions "Glaces artisanales" ou "véritable artisan glacier" laissent à penser que les produits sont de qualité, voire même faits maison, mais est-ce vraiment le cas ? Pour le savoir, posons directement la question à un glacier. Les glaces sont soi-disant faites maison par un fournisseur situé à 300 kilomètres. Il est impossible de le vérifier. La mention n'a rien d'officiel, elle ne répond à aucun cahier de charge. En revanche, pour être artisanales, elles doivent être réalisées avec des produits frais. Mais bien souvent, nous consommons des préparations industrielles appelées premix, elles contiennent une longue liste d'ingrédients. C'est l'ennemi de la profession de Gérard Cabiron, artisan glacier Meilleur Ouvrier de France. Pourquoi les faiseurs de glaces se tournent vers ces mélanges tout prêts ? En faisant une comparaison, nous allons comprendre. Le chef prépare une version avec le fameux premix et en parallèle, il réalise une glace artisanale à base de chocolat blanc. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A.Cazabonne, C. Arrigoni