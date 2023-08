Glaces, crèmes solaires... Les produits de l'été font grise mine !

Comme chaque semaine, Sandrine fait son plein de courses. Une liste qui, pour un mois d'août, a de quoi surprendre : tout pour résister au vent. "Je ne vais pas forcément consommer beaucoup de glaces ou des choses comme ça. Et on va se rabattre sur des produits de l'automne. Ce soir, c'est hachis parmentier", nous fait-elle savoir. Face à une météo capricieuse, certains produits phares de l'été ne font plus recette. La principale victime, ce sont les glaces dont les ventes ont baissé de plus de 14% par rapport à l'été dernier. Autres produits délaissés par les consommateurs, les boissons rafraîchissantes avec 13,7% de baisse de ventes, idem pour la bière. Les produits alimentaires ne sont pas les seuls concernés. Dans une pharmacie vendéenne, certains rayons restent désespérément pleins. Sur un an, les ventes de crèmes solaires ont chuté de près de 20%. Avec seulement 18°C au thermomètre, les clients viennent plutôt acheter des pastilles pour la gorge ou des sirops pour la toux. TF1 | Reportage C. Diwo, I. Blonz, G. Martin