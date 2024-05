Glaces : des innovations tous azimuts !

Dans votre supermarché, c'est un rayon qui n'en finit plus de grandir. Des bâtonnets, cornets et pots de plus en plus nombreux, grâce aux innovations des marques. Rien que l'an dernier, 72 nouveaux produits ont été lancés, un chiffre record. Saveurs "cranberries", chocolat "popcorn" ou encore "façon granola", difficile pour certains clients de résister à la tentation. Le rayon de glace cartonne tellement qu'il intéresse aussi les plus grandes marques. Sur l'image, la dernière innovation d'un spécialiste de la pâte à tartiner. Le groupe vend beaucoup moins de chocolat pendant l'été alors pour lui, la glace, c'est la solution. Comptez tout de même 4,89 euros pour 230 grammes de glace, soit plus de 20 euros le kilo, deux fois plus cher que la pâte à tartiner classique. L'inconvénient de toutes ces innovations, c'est le prix. Il est souvent bien plus élevé que les glaces traditionnelles. TF1 | Reportage V. Dépret, M. Derre, S. Humblot