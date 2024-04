Glaces : elles nous font fondre toute l'année !

Chez Glazed, un glacier au cœur de Paris, ce n'est pas encore l'été, mais pour les clients, c'est tout comme. Ils consomment de la glace toute l'année. L'artisan glacier, Henri Guittet, constate aussi une hausse de son chiffre d'affaires, plus 15% en un an à la même période sans augmenter ses prix et il n'hésite pas à casser les codes avec des parfums très surprenants. Selon une dernière étude, il y aurait 600 000 acheteurs de glaces supplémentaires en trois ans. À l'origine de ce succès, les industriels qui ont développé une nouvelle gamme de mini-glace en bâtonnet ou en pot. Si vous êtes plus nombreux à vous laisser tenter, les chiffres d'affaires ont aussi augmenté. Entre janvier et le février de cette année 2024, le secteur a généré presque 80 millions d'euros, soit 3% de plus qu'il y a un an. "La gourmandise est vraiment en hausse depuis le covid et les Français vont trouver dans les glaces, même si d'habitude ça se consomme en été, une façon de continuer à se faire plaisir" explique Pascale Hebel, experte consommation de C-Ways. Avec la température estivale de ce week-end, vous vous laisserez sans doute séduire par une petite douceur glacée. TF1 | Reportage B. Garguy-Chartier, G. Frixon