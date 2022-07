Glaces Häagen-Dazs : des traces de pesticide interdit détectées

C'est dans cette usine Häagen-Dazs au nord du pays que sont produites les glaces retirées de la vente. Quatre produits à la vanille, tous en pot. Un rappel volontaire décidé par le groupe américain après la découverte des traces d'oxyde d'éthylène lors d'un contrôle. C'est un gaz désinfectant ultra efficace pour éliminer les moisissures et les salmonelles sur les matières premières, mais interdit depuis plus de dix ans dans le pays comme dans toute l'Europe, car ce produit est cancérigène. D'après l'enquête interne, la substance provient d'extraits de vanilles achetées à Madagascar. Comment une substance interdite peut-elle se retrouver aujourd'hui dans nos assiettes ? C'est loin d'être la première alerte. En 2020, l'oxyde d'éthylène est d'abord détecté dans des graines de sésames en provenance d'Inde. Depuis deux ans, des milliers de produits, du pain, de l'huile et des biscuits ont été retirés des rayons ainsi que des glaces de plusieurs marques. La liste ne cesse de s'allonger. La réglementation prévoit pourtant des contrôles. Près de 1 500 substances toxiques sont interdites en Europe. Mais faute de moyens, à peine un tiers d'entre elles sont recherchées lors des contrôles dans l'Hexagone. T F1 | Reportage C. Bayle, B. Chastagnier