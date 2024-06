Glaces : innover pour exister

Ça y est, elles ont définitivement repris leur place dans nos rayons. Les glaces sont de retour, avec leur lot annuel de nouveautés. Sur cette nouveauté justement, nous avons voulu en savoir plus. Direction l'une des usines de la célèbre marque qui produit ces fameuses glaces. Mais avant d'en parler, il faut tester. Le produit se démarque visuellement grâce aux bonbons pétillants dont il est recouvert. Mais la vraie innovation se cache au cœur de la glace. C'est un travail technologique sur lequel l'entreprise mise énormément. Pourtant, cet été encore, le plus gros de ses ventes se fera avec ses gammes les plus classiques, chocolat, amande. Au total, près de 700 000 d'entre elles sont fabriquées chaque jour dans une usine. Alors, quel intérêt d'innover ? Innover permet surtout à l'entreprise de ne pas être distancée par ses concurrents. Par exemple, l'an passé, en 2023, 72 nouvelles glaces ont été mises sur le marché, un record. Trouver la recette gagnante, c'est un défi aussi pour les glaciers indépendants. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Gay, B. Poizeuil, A. Erhel