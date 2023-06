Glaces : pourquoi sont-elles si chères ?

Qu'importe le parfum choisi, manger une glace au soleil, c'est pour beaucoup un avant-goût des vacances. Malgré l'inflation, c'est un plaisir auquel nous ne sommes visiblement pas prêts de renoncer. La preuve, devant le glacier "Une glace à Paris", une très longue file d'attente. Compter 4,20 euros la boule de glace, c'est dix centimes de plus qu'en 2022. L'augmentation est obligatoire pour faire face à la hausse du prix des ingrédients, celle du sucre notamment. Toutes les hausses pèsent de plus en plus sur le prix de la glace. Prenons exemple du cornet vendu 4,20 euros. La matière première est à 1,20 euros, fruits et lait notamment. Les frais fixes : la facture d'électricité, le loyer, coûtent 1,20 euros aussi. Encore 1,20 euro pour financer la masse salariale. Seulement 60 centimes vont dans la poche du glacier. En supermarché, les prix ne sont évidemment pas les mêmes. Le litre de glace est vendu moins de trois euros. Mais la qualité n'est pas la même que chez un artisan glacier. Avis aux puristes, mieux vaut s'offrir une glace artisanale, quitte à en manger moins, cela permettrait aussi à certains d'éviter l'indigestion. TF1 | Reportage C. Diwo, J. Clouzeau, M. Ramaugé