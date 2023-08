Glaçons : la chaleur fait exploser les ventes

Le glaçon est indispensable pour vous rafraîchir quand la température grimpe. C'est incontournable aussi pour les professionnels. Pas de chance, la machine à glaçons du restaurant "Le Basilic" est en panne, en pleine canicule. Seule solution, se faire livrer chaque jour entre 20 et 40 kilos de glace. À la fin du mois, la facture s'élèvera à près de 800 euros. De l'autre côté de la glace, les entreprises spécialisées se multiplient. Chez Promo Glaçons à Pantin, tout démarre par de l'eau du robinet, qui est filtrée puis congelée. La production se fait 24h/24 et 7j/7. Vendus à un euro le kilo, soit environ deux centimes le cube, le prix est justifié par le coût de l'électricité et du transport. En ce moment, le téléphone sonne sans arrêt, avec des livraisons de huit heures jusqu'à trois heures du matin pour les discothèques. Le marché se développe aussi pour les particuliers. Depuis quelques années, ces sacs de glaçons, en images, se sont fait une place au rayon surgelé des grandes surfaces. Et plus original, dans la rue, Promo Glaçons a installé 50 distributeurs en région parisienne en libre-service, pour se rafraîchir à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. TF1 | Reportage E. Payro, L. Baqué, B. Poizeuil