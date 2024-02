Glissements de terrain en Californie : des maisons suspendues au-dessus du vide

Trois maisons étaient déjà très près du bord de la falaise, comme le montre le reportage en tête de cet article. Un récent glissement de terrain les a installées au bord du vide. Pas de blessé, pas de risque structurel non plus, dit la mairie, mais ces villas estimées à plus de dix millions d'euros face au Pacifique ont perdu beaucoup de leur superbe et de leur valeur. Les conséquences des pluies diluviennes qui se sont abattues sur la Californie ces dernières semaines. Depuis le début du mois de février, 562 glissements de terrain ou coulées de boue ont été enregistrés, rien que dans le comté de Los Angeles. Sur la période 2023-2024, la région a reçu 20 cm de pluies de plus que sa moyenne habituelle. Des précipitations records sur des sols déjà saturés d'eau, et donc fragiles. C'est ainsi que les autres maisons sur la côte se sont aussi retrouvées en équilibre. Ces résidences avaient été évacuées, mais les occupants ont pu regagner leurs domiciles avec interdiction d'accéder au balcon. Les bâtiments sont aujourd'hui sous étroite surveillance. Plus loin dans l’État, les pluies torrentielles ont un autre effet inattendu. Dans la très désertique Vallée de la mort, un lac temporaire s'est formé. L'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète a reçu ces six derniers mois 12 cm de précipitations, six fois plus que la normale. Les touristes se pressent pour profiter du phénomène avant qu'il ne s'évapore. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien