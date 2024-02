GNR : un accord pour les petites entreprises du bâtiment

Ils ont obtenu satisfaction. Après six jours de blocage, la vingtaine d'artisans des travaux publics, qui bloquaient le dépôt pétrolier de Brest, s'apprêtent à lever le camp, ce 13 février soir. Après les agriculteurs, les artisans du BTP se sont alors mobilisés. Ils ont obtenu une exonération de six centimes par litre sur le GNR, le gazole non routier. Sans cette aide, Laurent Caradec, dirigeant du Caradec TP, a fait le calcul. Il utilise le genre d'engins qui consomme 160 à 200 litres par jour. “Pour l'année écoulée, ça sera 4 000 à 4 500 euros en plus”, nous confia-t-il. En attendant, le blocage avait créé des pénuries et les files d'attente se sont allongées devant les stations. Dans le Finistère, une sur cinq reste ce soir, complètement à sec. Pour ne pas fermer, la gérante d'une station-service à Plouguin, a décidé de limiter la quantité de carburant, à 20 litres par automobiliste. Après les mesures annoncées ce soir, il faudra tout de même attendre quelques jours pour réapprovisionner les stations-services. TF1 | Reportage C. Ebrel, J. Denniel