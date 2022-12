Go Sport : pourquoi l'enseigne est en difficulté

Des rayons presque vides à quelques jours de Noël. C'est à quoi ressemble actuellement certains magasins Go Sport à la suite d'impayé. Les photos ont été envoyées par des représentants du personnel. Ils étaient inquiets depuis des mois de la situation financière de l'entreprise et l'avenir de ses quelque 2 000 salariés. Ce sont eux qui ont saisi la justice pour faire le point sur les comptes de l'entreprise. Ils s'interrogent notamment sur un trou de 36 millions d'euros dans le compte de l'enseigne. Des comptes dans le rouge qui viennent s'ajouter à des difficultés plus anciennes de Go Sport. L'entreprise a du mal à trouver sa place face aux deux géants du secteur. Decathlon, innovant et bon marché et Intersport, implanté dans les villes moyennes. Le tribunal de Grenoble rendra sa décision sur un éventuel redressement de l'entreprise le 16 janvier. De son côté, la direction de Go Sport promet un retour aux bénéfices en 2023. TF1 | Reportage A. Bourdarias, C. Chevreton, O. Stammbach