Golfe de Sagone : un camping et une plage dévastés

Leur camping a été littéralement soufflé par la tempête qui a traversé le golfe de Sagone en Corse. En un quart d'heure, des arbres centenaires ont été déracinés par le vent. Des pare-brises ont aussi explosé. Le camping était quasi plein. Plus d'un millier de vacanciers y séjournaient. Alors qu'il dormait, Rémi a d'abord entendu une branche craqué. Elle est ensuite tombée sur sa tente. Le campeur ignore comment il a réussi à sortir de sa tente alors que la branche de l'arbre lui écrasait le ventre. Réveillé par les bourrasques, ce père de famille a cherché à fuir dans la panique. Il a juste pris les choses essentielles avant d'aller se réfugier dans sa voiture avec sa famille. Impuissants, ils ont ensuite vu un arbre tombé sur leur véhicule. "On a tous eu peur. C'était digne d'un film !", a-t-il déclaré. En tombant, ces arbres massifs ont tué une enfant de treize ans. Elle était dans un bungalow avec sa famille venue d'Autriche. Les blessés continuent d'affluer. Ils sont au moins une dizaine. Plusieurs ont dû être héliportés ce matin. Pour les touristes étrangers évacués, la priorité est de rassurer rapidement leurs proches et de réaliser ce qui s'est passé. Ce soir, tous ces sinistrés devraient être relogés dans des mairies voisines. TF1 | Reportage M. Brossard, K. Berg, N. Wallon