Gorée, une île aux mille histoires

L'île de Gorée est l'un des tout premiers lieux classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Elle se trouve dans l'océan Atlantique, à quelques encablures de Dakar au Sénégal. Gorée mesure moins d'un km2. Mais elle est sans doute l'un des endroits au monde les plus chargés d'histoire. Une histoire qui sert de patrimoine aux 1 300 habitants de cette île mémoire.