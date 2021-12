Gorges de l’Ardèche : elles sont encore plus belles en hiver

En été, cette rivière est la plus fréquentée de France, une autoroute de canoë-kayak. En hiver sur l'Ardèche, vous n'en verrez qu'un. C'est le cas par exemple de Quentin Bonnetain, kayakiste champion du monde de descente 2012, qui profite de l'hiver pour s'entraîner. "L'eau, à mon avis, elle doit être à 10 degrés. C'est sûr qu’elle n'est vraiment pas chaude, mais c'est vraiment calme. Ça va être super bien pour l'entraînement", dit-il. Seul au monde, là, où s'engouffrent 5.000 canoës par jour, sous l'une des arches les plus photographiées au monde, le Pont d'Arc. En cette saison, ce champion de kayak peut enfin pratiquer 30 heures par semaine. "On a juste à éviter les cailloux et en fait, on ne se pose aucun souci de sur qui on va foncer ou qui va nous foncer dedans", explique-t-il. Pour assister à un certain spectacle, il faut se lever aux aurores. Ce matin-là, Matthieu Dupont, photographe, veut voir la mer. Il s'agit en fait d'une mer de nuages, tableau presque quotidien après les pluies d'automne. Pour ce professionnel, ces clichés valent toutes les cartes postales de l'été. "C'est dans ce moment-là que je me sens privilégié quand même. Je trouve que je suis un gros chanceux de pouvoir faire ce métier" se confie-t-il. Pas de vacancier ne veut pas dire que vous ne croiserez personne. D'un bout à l'autre, les gorges de l'Ardèche plongées dans le silence. Une rivière en sommeil et des villages endormis comme ce bourg fantôme. Ni touriste ni résident, mais justement cela inspire certains. Découvrez la suite de ce reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage G. Charnay, J. Chaize