Gorges de Saint-Pierre : le grand vertige

Engageons-nous, dans un slalom périlleux mais majestueux, entre ces falaises de calcaire. Au fond du canyon, serpente un affluent du Verdon. Il s'appelle Saint-Pierre comme le nom d'une chapelle qui trône à l'entrée des Gorges. Elle aurait été construite par des moines au XIIIe siècle. C'est le point de départ de la randonnée. Au programme, 600 mètres de dénivelé. Au bout de quelques pas déjà, il faut appréhender le vide. À l'autre côté de la rive, des chamois sont en totale liberté. Notre guide venait sur ce lieu quand il était déjà tout petit. Il nous présente l'endroit le plus impressionnant de la région, près de 200 mètres de hauteur, où le bruit de l'eau se mêle à celui des pierres. Le site est si calme et encore peu fréquenté. Le sentier a été construit dans la roche il y a 150 ans pour permettre aux hommes d'acheminer jusqu'au bout des gorges des petits mélèzes et des petits épicéas dans une vaste campagne de reboisement. Planter des arbres pour éviter des glissements de terrain et pour développer une activité aussi. Dix mille espèces végétales et animales vivent dans cette forêt tout au long des gorges, et ce, pour le grand plaisir de notre groupe de randonneurs. Nous sommes arrivés dans un refuge à 1 800 mètres d'altitude où l'électricité est produite par des panneaux solaires. Mais comme il est déjà 20h, le compteur s'arrête. Alors, la soirée et la dégustation des champignons se savourent à la bougie. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage Y Hovine, R. Reverdy